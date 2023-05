Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Einbrecher stehlen E-Bike und E-Roller

Kassel (ots)

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt seit gestern Morgen (23.5.) die Bundespolizei in Kassel. Nach ersten Ermittlungen sind drei bislang Unbekannte widerrechtlich in das Betriebsgelände der Deutschenbahn AG im Frasenweg in Kassel eingedrungen und haben aus einem gesicherten Fahrradunterstand ein E- Bike der Marke Cube (Cube Touring Hybrid Pro 625; Rahmennummer: WOW21724PSEU) und einen E-Roller gestohlen.

Die Tatzeit am vergangenen Dienstag kann auf den Zeitraum zwischen 1:45 Uhr und 2:30 Uhr eingegrenzt werden. Weitere Details zu den entwendeten Fahrzeugen liegen noch nicht vor.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 4000 Euro. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Hinweise zu dem Fall, insbesondere zu den Tatverdächtigen, geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell