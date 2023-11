PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nach versuchtem Einbruch in Bad Soden festgenommen +++ Kfz-Anhänger von Oberliederbacher Bauhof gestohlen +++ Grüner Mini bei Unfallflucht in Hofheim erheblich beschädigt

Hofheim (ots)

1. Tatverdächtige in Treppenhaus erwischt, Bad Soden am Taunus, Alleestraße, Mittwoch, 08.11.2023, 11:28 Uhr

(jn)Am Mittwochvormittag sind in einem Bad Sodener Treppenhaus zwei Männer angetroffen worden, die sich unrechtmäßig dort aufhielten und versucht hatten, in ein Büro einzubrechen. Um 11:28 Uhr waren Mitarbeiter auf das Duo aufmerksam geworden, das sich zuvor Zutritt zu dem Geschäftsgebäude in der Alleestraße verschafft hatte. Die beiden 34 und 42 Jahre alten Männer seien in das oberste Stockwerk gegangen und hätten sich gewaltsam an einer Bürotür zu schaffen gemacht. Aus unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten aus dem Gebäude, wobei sie von den Zeugen angesprochen und verfolgt wurden. Zudem rief man die Polizei hinzu, die gegen beide ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitete und sie zur Polizeistation in Eschborn verbrachte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurde das Duo wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Einbruch in den Morgenstunden,

Hochheim am Main, Weinbergstraße, Mittwoch, 08.11.2023, 07:55 Uhr bis 08:55 Uhr

(jn)Einbrecher waren am Mittwochmorgen in Hochheim am Werk. Zwischen 07:55 Uhr und 08:55 Uhr stiegen die Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Weinbergstraße ein, öffneten und durchsuchten Schränke und flüchteten letztlich mit Schmuck von noch unbekanntem Wert. An der aufgehebelten Terrassentür hinterließen die Gauner einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

3. Anhänger von Bauhof gestohlen,

Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Sindlinger Weg, Samstag, 04.11.2023, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 10:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag und Mittwochvormittag einen Anhänger im Wert von etwa 17.000 Euro vom Gelände des Oberliederbacher Bauhofes gestohlen. Im Rahmen der Tat schnitten die Unbekannten den Zaun des Geländes im Sindlinger Weg auf und betraten den Bauhof. Hier öffneten sie das Tor, durch welches sie mit ihrer Beute flüchteten. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Anhänger des Herstellers "Hapert" mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-JA 29. An dem Zaun und Tor entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Hinweise zum Verbleib des Anhängers oder dem Diebstahl erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

4. Pedelecs aus Tiefgarage gestohlen,

Eschborn, Bettina-von-Arnim-Straße, Montag, 06.11.2023, 16:30 Uhr bis Dienstag, 07.11.2023, 05:30 Uhr

(jn)In Eschborn wurden in der Nacht zum Dienstag zwei Pedelecs im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Fahrraddiebe betraten die Tiefgarage eines in der Bettina-von-Arnim-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses, wo sie sich die zwei mit Schlössern gesicherten Velos schnappten und mit diesen unerkannt flüchteten. Bei den erbeuteten Pedelecs handelt es sich um weiße "Falter" Räder des Typs "BiCo" im Wert von mehr als 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

5. Smartscheibe eingeschlagen und Bushaltestelle beschädigt, Hochheim am Main, Königsberger Ring, Stettiner Straße, bis Donnerstag, 09.11.2023, 04:00 Uhr

(jn)Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Hochheim einen Pkw sowie eine Bushaltestelle beschädigt. In der Stettiner Straße hatten es die Unbekannten auf einen Smart abgesehen, dessen Seitenscheibe sie einschlugen und hiernach den Innenraum durchwühlten. Zwar wurden mehrere Gegenstände auf der Straße verteilt, jedoch ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Darüber hinaus wurde im unmittelbaren Umfeld des Pkw eine Glasscheibe der Bushaltestelle "Antoniushaus" im Königsberger Ring zerstört. Hier wird der Schaden auf 500 Euro geschätzt. Bis dato ist unklar, ob dieselben Täter für beide Straftaten verantwortlich sind oder ob die Fälle separat zu betrachten sind.

Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0.

6. Mehrere Keller aufgebrochen,

Schwalbach am Taunus, Hessenstraße, Mittwoch, 08.11.2023, 15:00 Uhr bis 18:55 Uhr

(jn)Felgen und Werkzeug haben Langfinger am Mittwoch bei mehreren Kellereinbrüchen in Schwalbach gestohlen. Derzeitigen Erkenntnissen nach betraten die bislang unbekannten Täter zwischen 15:00 Uhr und 18:55 Uhr das Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hessenstraße, wo sie die Schlösser gleich mehrerer Kellerabteile aufbrachen. Zur Höhe des Gesamtschadens und der Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Eschborner Ermittlungsgruppe der Polizei unter der Telefonnummer 06196 /9695 - 0 zu melden.

7. Einbruch in Sprinter,

Hochheim am Main, Pfarrer-Olbert-Allee, Mittwoch, 08.11.2023, 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(jn)Am Mittwoch kam es zu einem Einbruch in einen Sprinter in der Pfarrer-Olbert-Allee in Hochheim. Das angegangene Fahrzeug parkte zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr am Tatort, als Unbekannte das Schloss des Mercedes Sprinters aufhebelten und den Schließmechanismus manipulierten, um Zutritt zum Fahrzeuginnenraum zu erhalten. Dort entwendeten sie ein mobiles Navigationsgerät. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Sulzbacher Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

8. Grüner Mini erheblich bei Unfallflucht beschädigt, Hofheim am Taunus, Ostpreußenstraße, Dienstag, 07.11.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 08:30 Uhr

(jn)Trotz eines erheblichen Schadens in Höhe von circa 5.000 Euro an einem Mini ist in der Nacht zum Mittwoch ein Unfallverursacher von einer Unfallstelle in Hofheim geflüchtet. Den Angaben der Geschädigten folgend, parkte ihr grüner Mini zwischen 18:30 Uhr und 08:30 Uhr in der Ostpreußenstraße. In diesem Zeitraum kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem Mini, wobei die linke Fahrzeugseite deformiert wurde. Anschließend setzte der unbekannte Verkehrsteilnehmer seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen.

Der Regionale Verkehrsdienst hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

