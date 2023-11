PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme nach Tankstelleneinbruch +++ Verletzt nach Schlägen in Hochheim und Hofheim +++ Diebe erbeuten hochwertige Uhren +++ Mehrere Unfälle mit Verletzten

Hofheim (ots)

1. Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen, Hofheim am Taunus, Lorsbach, Hofheimer Straße, Montag, 06.11.2023, 01:46 Uhr

(jn)Nach einem Tankstelleneinbruch im Hofheimer Stadtteil Lorsbach ist in der Nacht zu Montag ein 39-jähriger Mann festgenommen worden, der als Täter in Betracht kommt. Um 01:46 Uhr hatte der ausgelöste Alarm der Tankstelle in der Hofheimer Straße die Einsatzkräfte alarmiert. Diese stellten vor Ort einen vollendeten Einbruch fest, bei dem der Verkaufsraum gewaltsam betreten und Bargeld sowie Zigaretten entwendet worden waren. Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung wurden die Beamten dann auf den 39-jährigen Frankfurter aufmerksam und führten eine Personenkontrolle durch. Bei dieser ergab sich ein Tatverdacht gegen den Mann, der anschließend auf die Polizeistation in Hofheim gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Der entstandene Sachschaden bei dem Einbruch beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

2. Schläger flüchtet in Pkw - 22-Jähriger im Krankenhaus, Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Samstag, 04.11.2023, 01:04 Uhr

(jn)Ein 22 Jahre alter Wiesbadener ist in der Nacht zum Samstag in Hochheim von einem bisher unbekannten Schläger mit einem Schlagwerkzeug angegriffen und verletzt worden. Derzeitigen Erkenntnissen nach war der alkoholisierte Geschädigte um 01:04 Uhr in der Frankfurter Straße unterwegs, als ein Fahrzeug neben ihm hielt, der Täter ausstieg und den 22-Jährigen attackierte. Dabei soll er dem Wiesbadener mit einem Schlagwerkzeug ins Gesicht geschlagen haben, was einen Krankenhausaufenthalt für diesen zur Folge hatte. Indes war der unbekannte Täter wieder in das mit mehreren Personen besetzte Fahrzeug mit Offenbacher Kennzeichen gestiegen und davongefahren.

Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt, schlank bis zierlich und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte zudem dunkle kurze Haare.

Weitere Hinweise werden unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 bei der Polizei in Flörsheim entgegengenommen.

3. Angriff auf 34-Jährige,

Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Samstag, 04.11.2023, 02:57 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag ist in der Hofheimer Stadtmitte eine Frau von einem unbekannten Mann verletzt worden. Zunächst sei es bereits in einer Kneipe zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen, der sich später, um kurz vor 03:00 Uhr, im Bereich der Elisabethenstraße fortsetzte. In diesem Zusammenhang wurde der 34-Jährigen von einem unbekannten Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen. Während der Täter unerkannt flüchtete, musste die Geschädigte in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unbekannte soll 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein, südeuropäisch ausgesehen haben und einen Drei-Tage-Bart sowie eine dunkle Jacke mit Fellansatz und eine graue Jeans getragen haben.

Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Hochwertige Uhren gestohlen,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Freitag, 03.11.2023, um 12:00 Uhr

(jb)Am Freitagmittag kam es in Sulzbach zu einem Diebstahl in einem Uhrengeschäft. Die unbekannten Täter betraten das Geschäft gegen 12:00 Uhr und gaben vor, sich für zwei Uhren zu interessieren. Nachdem ihnen die Uhren vorgelegt worden waren, nahmen sie diese an sich, verließen das Geschäft und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben. Erster Täter: Männlich, ca. 170 cm bis 180cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare mit "Geheimratsecken", große und abstehende Ohren, süd- oder osteuropäischer Phänotyp. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, dunklen Steppjacke mit Aufschrift auf dem linken Oberarm und weißen Sneakers mit schwarzem Emblem auf der Schuhrückseite. Zweiter Täter: Männlich und dünn, bekleidet sei er mit einer dunkelblauen Hose, schwarzen Jacke mit weißer Aufschrift auf dem linken Oberarm und blauweißen Sneakers mit rotem Emblem auf der Schuhrückseite gewesen. Die Täter entwendeten zwei Armbanduhren der Marke Breitling im Wert von mindestens 20.000.- Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06196-96956 entgegen.

5. Einbruch in Einfamilienhaus,

Flörsheim, Neckarstraße, Sonntag, 05.11.2023, 17:30 Uhr bis Sonntag, 05.11.2023, 19:45 Uhr

(jb)Am Sonntag kam es in Flörsheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr betraten unbekannte Täter das Grundstück in der Neckarstraße. Hier hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Haus, wo sie in mehreren Räumen Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsuchten. Anschließend verließen die Einbrecher das Haus und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden am Gebäude wird auf ca. 1.500.- Euro geschätzt. Entwendet wurden Bargeld und Wertgegenstände.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

6. Schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Frauen, Hochheim, Bundesstraße 40, Sonntag, 05.11.2023, 19:19 Uhr

(jb)Am Sonntagabend kam es in Hochheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Person und erheblichem Sachschaden. Eine 28-jährige VW-Fahrerin aus Bayern befuhr um 19:19 Uhr die B 40 aus Richtung Burgeffstraße in Richtung Mainz-Kostheim. Ihr entgegen fuhr eine 43-jährige Skoda-Fahrerin aus Mainz, die auf die Autobahn 671 in Richtung Darmstadt auffahren wollte. Im ampelgeregelten Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, wobei die zwei Autofahrerinnen verletzt wurden und in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Die Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Unfalles schwer beschädigt, der Skoda kam neben der Fahrbahn auf der Seite zum Liegen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wie es zu dem Unfall kam und wer das Rotlicht missachtete.

Weitre Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145-5476-0 zu melden.

7. Unfall verursacht und geflüchtet - 22-Jährige ermittelt, Hochheim, Bundesstraße 40. Sonntag, 05.11.2023, 13:31 Uhr

(jb)Am Sonntag kam es in Hochheim auf der Bundestraße 40 zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Eine 22-jährige Fahrerin aus Hochheim befuhr mit ihrem Opel um 13:31 Uhr die Bundesstraße 40 in Richtung Auffahrt zur Autobahn 671, Fahrtrichtung Frankfurt. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Straße ab. Hier kollidierte sie mit den gepflasterten Steinen im Graben und lenkte zurück in Richtung der Fahrbahn, wobei sie einen Leitpfosten umfuhr. Im Anschluss verließ die leichtverletzte Fahrerin die Unfallstelle, ließ ihr Kfz zurück und konnte kurz darauf von der Polizei angetroffen werden. Ermittlungen ergaben, dass die junge Frau unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. An dem Opel entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.500.- Euro.

8. Erheblicher Schaden nach Kontrollverlust, Bad Soden am Taunus, Langstraße, Neuenhainer Straße, Samstag, 04.11.2023, 14:50 Uhr

(jn)Ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro ist am Samstagnachmittag in Bad Soden bei einem Verkehrsunfall entstanden. Um 14:50 Uhr versuchte eine 55-jährige Bad Sodenerin zunächst ihren BMW auszuparken, wobei es zu einer Kollision mit einem parkenden Mercedes kam. Wohl dadurch geschockt kam es zu einer Verwechselung von Gas- und Bremspedal, was dazu führte, dass der BMW beschleunigte, über einen Gehweg fuhr und etwa 50 Meter weiter mit einem Strommast sowie einem Gasverteilerhäuschen kollidierte. Sowohl die 55-Jährige als auch ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt, der BMW wurde abgeschleppt.

