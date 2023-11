PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ PKW zerkratzt +++ unter Alkoholeinfluss gefahren

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus - Kelkheim, Breslauer Straße, von Freitag, den 03.11.2023 um 14:00 Uhr, bis Freitag, den 03.11.2023 um 21:00

Am Freitag, den 03.11.2023, wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße in Kelkheim eingebrochen. Der Tatzeitraum ist von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Der oder die unbekannten Täter hebelten dazu ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt. An dem aufgehebelten Fenster entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

2. PKW beschädigt - Hofheim, Gartenstraße, von Freitag, den 27.10.2023 Freitag, den 03.11.2023

Zwischen dem 27.10.2023 und dem 03.11.2023 wurde ein weißer BMW in der Gartenstraße in Hofheim zerkratzt. Unbekannte zerkratzten dabei die Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Hinweise können bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

3. Fahren unter Alkoholeinfluss - Kelkheim, Königsteiner Straße, Samstag, 04.11.2023 um 03:32 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:32 Uhr, wurde in Kelkheim ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dort stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss im öffentlichen Straßenverkehr gefahren ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Durch die Streife aus Kelkheim wurde eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell