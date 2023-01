Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Suche nach vermisstem Senior endet glücklich

Kaiserslautern (ots)

Ein 83-Jähriger ist am Donnerstag von Mitarbeitern eines Alten- und Pflegeheims bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Zuletzt war der Mann um 13 Uhr in der Einrichtung gesehen worden. Am Abend fiel sein Verschwinden auf. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Beamte suchten nach dem dementen Mann. Aufgrund eines Zeugenhinweises trafen Einsatzkräfte den 83-Jährigen kurz vor 21 Uhr in der Nähe des Schwimmbads "Waschmühle" an. Der Senior war wohlauf. Polizeibeamte brachten ihn zurück ins Wohnheim. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell