POL-FR: Emmendingen: Fahrzeugstreifer in der Martin-Luther-Straße - Verursacher gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, dem 07.01.2023, zwischen 13:00 und 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten blauen Mercedes. Dabei wurde das Fahrzeug, welches in der Martin-Luther-Straße abgestellt war, an der vorderen, linken Fahrzeugfront beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500EUR.

Aufgrund der aufgefundenen Spuren könnte das unfallverursachende Fahrzeug hell gewesen sein. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641 582 0 entgegen.

