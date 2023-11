PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Steinwürfe auf fahrenden Linienbus +++ Exhibitionist auf Friedhof in Flörsheim aufgetreten +++ Wohnmobil und Wohnwagen in Kriftel aufgebrochen

Hofheim (ots)

1. Unbekannter wirft Steine auf fahrenden Linienbus, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Eppenhainer Straße, Mittwoch, 01.11.2023, gegen 18:50 Uhr

(jn)Infolge eines Zahlungsstreites in einem Kelkheimer Linienbus kam es am Mittwochabend durch Steinwürfe eines Mannes zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zunächst hatte der bislang unbekannte Täter den Bus an der Haltestelle "Zauberberg" in Fahrtrichtung Fischbach bestiegen. Daraufhin kam es zu einem Streit mit dem Busfahrer, da sich der unbekannte Fahrgast geweigert haben soll, einen Fahrschein zu erwerben. Der Unbekannte verließ anschließend den Bus, wobei er sich lautstark echauffierte, und davonging. Im Bereich der Eppenhainer Straße / "Am Rosenwald" positionierte er sich mit zwei Steinen in der Hand. Als der Bus dann den Unbekannten passierte, warf er diese durch die Scheibe der Fahrerseite der Busführerkabine und lief davon. Glücklicherweise entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro, verletzt wurde niemand.

Der Täter war ca. 1,75 Meter groß und schmal, hatte kurze dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart sowie leicht abstehende Ohren und soll südländisch ausgesehen haben. Bekleidet sei er mit einer orange-blauen Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss und einer hellblauen Jeans gewesen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim ermittelt wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu dem Täter. Diese werden unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegengenommen.

2. Exhibitionist auf Friedhof,

Flörsheim am Main, Weilbach, Keltenstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 15:30 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag hat sich im Flörsheimer Stadtteil Weilbach ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer Seniorin in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Gegen 15:30 Uhr hielt sich die 82-jährige Geschädigte auf dem Friedhof in der Keltenstraße auf, wo sie den etwa 60-jährigen Mann bemerkte. Dieser habe sich zu ihr gedreht, seine Hose heruntergezogen und mit onanieren angefangen. Daraufhin habe sie den Friedhof eilig verlassen und von Zuhause aus die Polizei alarmiert. Sie beschrieb den Exhibitionisten als mindestens 60 Jahre alt und mit brauner Jacke, blauer Jeans und grauer Basecap bekleidet.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen.

3. Einbrecher machen Beute in Erdgeschosswohnung, Schwalbach am Taunus, Pommernstraße, Dienstag, 31.10.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 01.11.2023, 17:30 Uhr

(jn)Einbrecher sind zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung eines Schwalbacher Mehrfamilienhauses eingebrochen. Den Angaben der Geschädigten zufolge verschafften sich die Täter zwischen Dienstag, 18:30 Uhr und Mittwoch, 17:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der in der Pommernstraße gelegenen Wohnung. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Spielzeug, Bargeld und Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

4. Wohnmobil und Wohnwagen aufgebrochen, Kriftel, Am Holzweg, Am Obstgarten, Montag, 30.10.2023 bis Mittwoch, 01.11.2023

(jn)In den vergangen Tagen waren Autoaufbrecher in Kriftel unterwegs, die es auf ein Wohnmobil und einen Wohnwagen abgesehen hatten. Beide Taten wurden am Mittwochvormittag festgestellt und anschließend der Polizei gemeldet. An der Anschrift "Am Holzweg" erbeuteten die Täter zwischen Montag und Mittwoch einen Rucksack, nachdem sie einen Wohnwagen gewaltsam aufgebrochen hatten. In der Straße "Am Obstgarten" beschädigten die Gauner die Seitenscheibe eines Wohnmobiles und entwendeten aus dem Innenraum Kleidung und Handtücher im Wert von mehreren Hundert Euro. Zudem entstand bei den zwei Einbrüchen Sachschaden.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Sulzbacher Kriminalpolizei zu melden.

5. Autoknacker stiehlt Handtasche,

Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Mittwoch, 01.11.2023, 13:17 Uhr bis 13:33 Uhr

(jn)Am helllichten Tag wurde am Mittwochnachmittag in Hofheim ein VW aufgebrochen und daraus eine Handtasche gestohlen. Der Wagen parkte zwischen 13:17 Uhr und 13:33 Uhr auf einem Parkplatz am Chinonplatz, als der Unbekannte die Scheibe der Fahrertür einschlug. Hiernach entwendete er eine Handtasche samt wichtiger Dokumente und flüchtete unerkannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände offen in Kraftfahrzeugen liegen zu lassen. Schaffen Sie gar nicht erst derartige Tatgelegenheiten für Diebe und nehmen Sie Handtaschen, Portemonnaies, Bargeld oder ähnliche Gegenstände von Wert an sich, wenn Sie ihr Auto abstellen. Im Idealfall lassen Sie Sachen von Wert gar nicht im Auto liegen.

Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 erbeten.

6. Einbruch während des Urlaubs,

Flörsheim am Main, Lahnstraße, bis Mittwoch, 01.11.2023, 11:14 Uhr

(jn)Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner versuchten Einbrecher in den vergangene zwei Wochen in Flörsheim für ihre Tat zu nutzen. Da sie jedoch vergeblich an der Eingangstür des in der Lahnstraße gelegenen Wohnhaus hebelten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unverrichteter Dinge. Sie hinterließen einen dreistelligen Sachschaden an der Tür.

Personen, die in den vergangen zwei Wochen verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Lahnstraße gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

7. Mülltonne rasch gelöscht,

Schwalbach am Taunus, Mecklenburger Straße, Mittwoch, 01.11.2023, 22:59 Uhr

(jn)Aus bisher unbekannten Gründen fing am Mittwochabend eine Mülltonne in Schwalbach an zu brennen. Sie konnte jedoch von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor ein größerer Sachschaden an dem Müllbehältnis entstand. Um 22:59 Uhr war der aus einer Mülltonne austretende Rauch in einem Garagenhof in der Mecklenburger Straße entdeckt worden. Noch bevor sich ein Feuer entwickelt hatte, war die Feuerwehr vor Ort und löschte den schmorenden Inhalt. Es kam zu einem geringfügigen Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. Derzeit ist unklar, wie es zu dem Vorfall kam.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

8. Schaufenster beschädigt,

Eschborn, Götzenstraße, Nacht zum Mittwoch, 01.11.2023 bis 05:45 Uhr

(jn)In der Nacht zum Mittwoch ist in Eschborn ein Schaufenster eingeschlagen worden, wobei ein Schaden in Höhe von 300 Euro entstanden ist. Derzeitigen Erkenntnissen nach beschädigten der oder die Unbekannten zwischen Mitternacht und 05:45 Uhr morgens die Scheibe eines Lebensmittelgeschäftes in der Götzenstraße mit einem unbekannten Gegenstand.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Eschborner Polizei zu melden.

