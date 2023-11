POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 71-jährigem Hofheimer

Hofheim (ots) - 1. Ermittlungen nach Zündelei im Treppenhaus, Hattersheim am Main, Rossertrstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 00:15 Uhr (jn)Eine versuchte Brandstiftung in einem größeren Wohnhaus hat in der zurückliegenden Nacht in Hattersheim Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Glücklicherweise entstand nur ...

mehr