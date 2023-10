PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Autoaufbrecher machen Beute in Hattersheim +++ Trickdieb in Hochheimer Autohaus unterwegs +++ Einbrecher geben sich als Polizisten aus und flüchten +++ Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Werkzeug im Wert von 20.000 Euro gestohlen, Hattersheim am Main, Schulstraße, Freitag, 27.10.2023, 20:30 Uhr bis Montag, 30.10.2023, 06:00 Uhr

(jn)Aus einem in Hattersheim geparkten Pkw haben Autoaufbrecher am Wochenende Baugeräte und Werkzeug im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen. Die bislang unbekannten Täter schlugen ein Fenster des in der Schulstraße abgeparkten Opel Vivaro ein und entwendeten aus dem Innenraum die teils hochwertigen Geräte, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Tat wurde am Montagmorgen um 06:00 Uhr festgestellt und im Anschluss der Polizei angezeigt.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Trickdiebstahl im Autohaus,

Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Montag, 30.10.2023, 16:30 Uhr

(jn)Gestern trat ein Trickdieb in einem Hochheimer Geschäft auf und erbeutete das Mobiltelefon einer Mitarbeiterin. Die Geschädigte schilderte gegenüber der Polizei, dass der etwa 25 Jahre alte, circa 1,75 Meter große und schlanke Mann mit arabischem Aussehen und Vollbart das Autohaus in der Frankfurter Straße um 16:30 Uhr betrat. Hier soll er sich als Kunde ausgegeben, die Geschädigte abgelenkt und in dem Zusammenhang ihr abgelegtes Mobiltelefon im Wert von etwa 1.000 Euro mit einem Papier abgedeckt haben. Später nahm er das Papier dann samt Mobiltelefon an sich und verließ das Geschäft.

Die Polizei geht von einem Trickdiebstahl aus und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen werden.

3. Einbrecher werden ertappt und geben sich als Polizei aus, Bad Soden am Taunus, Königssteiner Straße, Samstag, 28.10.2023, 04:00 Uhr

(jb)Am Samstagmorgen, gg. 04:00 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter in ein Haus ein und entwendeten Antiquitäten im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Haus in der Königsteiner Straße und hebelten in einem oberen Stockwerk die Tür eines Geschäftsraums mit Antiquitäten auf. Hier nutzten sie Müllsäcke, in die sie das Diebesgut steckten. Der Geschädigte, der gegenüber auf demselben Flur wohnt, überraschte die Täter im Flur. Diese gaben sich daraufhin als Kriminalpolizei aus und forderten ihn auf, in seine Wohnung zurück zu kehren. Der Geschädigte kam dem nach. Aus seiner Wohnung hörte er, wie die Täter die Flucht ergriffen. Er lief ihnen nach und konnte nur noch sehen, wie sie in der Adlerstraße in Richtung Westen flüchteten. Die zwei Täter werden folgendermaßen beschrieben: 1.Täter: Männlich, dunkler Teint, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit Maske, die das Gesicht verdeckte und wattierter Jacke mit Ärmeln, die Karomuster haben. Der 2. Täter soll ebenfalls eine Maske getragen haben, die das Gesicht verdeckte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchdiebstahl wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Maintaunus unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

4. Vergeblich an Hauseingangstür gehebelt, Bad Soden am Taunus, Margarethenstraße, Freitag, 27.10.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 30.10.2023, 13:00 Uhr

(jn)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes haben Einbrecher versucht, in ein Einfamilienhaus in Bad Soden einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag betraten die Täter das Grundstück in der Margarethenstraße und machten sich gewaltsam an der Zugangstür zu schaffen. Aus unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab, flüchteten mit leeren Händen und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro am Türrahmen und an der Tür.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

5. Heckscheibe von Kia eingeschlagen,

Kriftel, Wiesbadener Straße, Sonntag, 29.10.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 30.10.2023, 10:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in Kriftel in der Nacht zum Montag die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Der später beschädigte Kia parkte seit Sonntagabend, 20:00 Uhr in der Wiesbadener Straße und wurde am Montagvormittag, 10:00 Uhr mit zerstörter Scheibe festgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro.

Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

6. Jugendliche mit Drogen erwischt,

Eschborn (Taunus), Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Montag, 30.10.2023, 22:00 Uhr

(jn)Am Montagabend sind bei einer Polizeikontrolle in Eschborn zwei Jugendliche mit einer nicht unerheblichen Menge Drogen kontrolliert worden. Die Polizei ermittelt neben dem Besitz nun auch wegen des Verdachts des Handels. Gegen 22:00 Uhr fand die Personenkontrolle an der Grillhütte am Skulpturenpark im Bereich der Steinbacher Straße im Ortsteil Niederhöchstadt statt. Dabei wurde bei den zwei in Eschborn wohnhaften Jugendlichen Cannabis aufgefunden, dessen jeweils mitgeführte Menge den Verdacht erweckte, dass mit den Drogen Handel betrieben werden sollte. Beide Delinquenten wurden zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Eschborner Wache genommen und dort im Laufe der Nacht an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Zudem entdeckten die Beamten an der Grillhütte mehrere Schmierereien mit augenscheinlich politisch rechts motiviertem Hintergrund, deren Verursacher unbekannt sind. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

7. Gartenwerkzeug aus Gartenhütten gestohlen, Schwalbach am Taunus, Am Flachsacker, Freitag, 27.10.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 28.10.2023, 07:20 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in mehrere Gartenhütten in Schwalbach eingedrungen und haben Gartenwerkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Derzeitigen Erkenntnissen folgend brachen die Diebe zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr und Samstagmorgen, 07:20 Uhr drei Gartenhäuser "Am Flachsacker" auf und ließen neben mehreren Heckenscheren und Blasgeräten weitere technische Geräte von STIHL und Bosch mitgehen. Der Wert der Beute wird von den Geschädigten mit 6.000 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

8. Rollerfahrer fährt auf Pkw auf und stürzt, Liederbach am Taunus, Bahnstraße, Höchster Straße, Montag, 30.10.2023, 15:15 Uhr

(jn)Am Montagnachmittag ereignete sich in Liederbach ein Auffahrunfall mit einem verletzten Rollerfahrer. Um 15:15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Wiesbadener auf seinem Zweirad die Höchster Straße in Fahrtrichtung Höchst. Hinter dem Bereich der kreuzenden Bahnstraße musste eine vorausfahrende 76 Jahre alte VW-Fahrerin aus Liederbach verkehrsbedingt abbremsen, was von dem 51-Jährigen zu spät bemerkt wurde. In der Folge fuhr der Mann auf das Fahrzeugheck auf, wobei er sich Verletzungen zuzog, die später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Roller wurde erheblich beschädigt und dessen ausgelaufene Betriebsstoffe mussten von der Feuerwehr gebunden und von der Fahrbahn entfernt werden.

9. Verletzter bei Unfall mit parkendem Lkw, Flörsheim, Bundesautobahn 3, Dienstag, 31.10.2023, 01:50 Uhr

(wie) Bei einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem parkenden Lkw auf der A 3 bei Flörsheim wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Mann verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr mit einem Opel Kleintransporter die A 3 von Frankfurt kommend in Richtung Köln. In der Baustelle zwischen dem Mönchhofdreieck und dem Wiesbadener Kreuz befuhr er gegen 01:50 Uhr den rechten der zwei Fahrbahnschläuche. Auf dem rechten Fahrstreifen fahrend, kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen in einer Nothaltebucht geparkten Sattelzug. Bei der Kollision wurde der Fahrer des Kleintransporters verletzt, weshalb der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Ladung des mit Gefahrgut beladenen Sattelzuges wurde glücklicherweise nicht beschädigt. Die Bergung der Unfallfahrzeuge gestaltete sich sehr schwierig, da sich diese stark ineinander verkeilt hatten. Hierzu musste die Autobahnpolizei den rechten Fahrbahnschlauch in der Baustelle komplett sperren. Schließlich konnten die Fahrzeuge aufwendig voneinander getrennt werden. Erst gegen 05:40 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf circa 7.500 EUR geschätzt.

