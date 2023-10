PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus von Sonntag dem 29.10.2023

Hofheim (ots)

1. Illegale Müllablagerung

Aboretum, Verlängerung der Sulzbacher Straße, 65760 Eschborn Samstag, 28.10.2023

Der Polizeistation Eschborn wurden an o.g. Örtlichkeit zwei größere Mengen an Sondermüll in Form von Bauschutt mitgeteilt, welcher dort durch bisher unbekannte Personen abgeladen und entsorgt wurde. Hinweise auf die Verursacher der illegalen Müllentsorgung gibt es im Moment keine. Die Stadt Eschborn wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Sachdienliche Hinweise zum Abladezeitpunkt und zu den Verursachern nimmt die Stadt Eschborn oder die Polizeistation in Eschborn unter 06196/9695-0 entgegen.

2. Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung in Schulturnhalle Brühlwiesenschule, Rudolf-Mohr-Str., 65719 Hofheim am Taunus Freitag, 27.10.2023, 22:30 Uhr bis Samstag, 28.10.2023, 12:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen im o.g. Zeitraum unerlaubt in die Sporthalle der Brühlwiesenschule in Hofheim am Taunus ein und verwüsteten diese. Unter anderem wurden Sportgeräte, Netze und Bälle in der Halle verteilt, Schränke aufgerissen und entleert. Hierdurch kam es zu Beschädigungen innerhalb der Sporthalle. Hinweise auf die Täter gibt es im Moment keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter 06192/2079-0 entgegen.

3. Scheibe eingeschlagen

Lindenstraße, 65830 Kriftel Samstag, 28.10.2023, 03:07 Uhr

In der Nacht von Freitag, dem 27.10.2023 auf Samstag, dem 28.10.2023, kam es in einer der Nahe der Tatörtlichkeit gelegenen Gaststätte zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Im Anschluss verließ einer der Streitenden, ein 29- jähriger Deutscher aus Kriftel, die Gaststätte und schlug bei einem dortigen Reisebüro eine Glasscheibe ein und entfernte sich zunächst von der Tatörtlichkeit. Während der Anzeigenaufnahme durch eine Streife der Polizeistation Hofheim kam der Beschuldigte zurück zur Tatörtlichkeit und konnte durch die eingesetzten Beamten vor Ort vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung wurde gegen den Beschuldigten eröffnet.

4. Einbruch in Imbiss-Pizzeria

Rheingaustraße, 65719 Hofheim am Taunus Samstag, 28.10.2023, 02:59 Uhr bis 03:10 Uhr

In der Nacht von Freitag kam es zu einem Einbruch in eine Imbiss-Pizzeria in der Rheingaustraße in Hofheim am Taunus- Marxheim.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Tatobjekt und durchsuchten anschließend die Imbiss-Pizzeria. Hierbei konnten sie aus den aufgestellten Spielautomaten etwa 300 EUR bis 400EUR Münzgeld entwenden und im Anschluss unerkannt von der Tatörtlichkeit flüchten. Die Imbiss- Pizzeria wurde bereits zum vierten Mal innerhalb des letzten Monats angegangen.

Sachdienliche Hinweise zur aktuellen Tat, wie auch zu den vergangenen Taten, nimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach am Taunus unter 06196/2073-0 entgegen.

5. Diebstahl eines E-Bikes

Rheingaustraße, 65719 Hofheim am Taunus Freitag, 27.10.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 16:15 Uhr

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines schwarzen E-Bikes der Marke KTM und einer Sachbeschädigung kam es im o.g. Tatzeitraum. Bislang unbekannte Täter begaben sich unberechtigter Weise in den Innenhof der Tatörtlichkeit und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu einem Fahrradunterstand. Hierbei wurde dieser beschädigt. Im Anschluss entwendeten sie daraus ein schwarzes KTM E-Bike mit einem Wert von ca. 3600EUR und flüchteten im Anschluss unerkannt vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter 06192/2079-0 entgegen.

gefertigt durch: Schönbach, PHK, KvD-Vertreter Polizeidirektion Main-Taunus

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell