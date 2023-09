FW Bremerhaven: Feuerwehrakademie Bremerhaven bildet aus - erfolgreiche Prüfung zum Truppführer für 15 angehende Berufsfeuerwehrmänner

Feuerwehr Bremerhaven

Feuerwehrakademie Bremerhaven bildet aus - erfolgreiche Prüfung zum Truppführer für 15 angehende Berufsfeuerwehrmänner

Bremerhaven (ots)

In den letzten beiden Tagen haben 15 angehende Brandmeister die Prüfung zum Truppführer abgelegt. In unterschiedlichen Einsatzlagen musste das Können in der Brandbekämpfung und der technischen Rettung bei Verkehrsunfällen unter Beweis gestellt werden. Die Feuerwehrakademie der Feuerwehr Bremerhaven bildet die Berufsfeuerwehrfrauen und -männer der Bremerhavener Feuerwehr aus. Der aktuelle Lehrgang überzeugte die Prüfungskommission. Alle Auszubildenden haben die Prüfung erfolgreich bestanden.

Weiter geht es jetzt für die angehenden Brandmeister mit der Rettungsdienstausbildung. Die duale Ausbildung der Einsatzbeamten/innen der Feuerwehr Bremerhaven, sowohl zum Brandmeister/zur Brandmeisterin als auch zum Notfallsanitäter/zur Notfallsanitäterin gewährleistet, dass die Einsatzkräfte flexibel helfen können und dadurch ein hohes Sicherheitsniveau für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bremerhaven erreicht wird.

Auf der Homepage der Feuerwehr Bremerhaven sind Information zu Jobs und Karriere als Berufsfeuerwehrfrau/-mann zu finden (https://www.bremerhaven.de/de/verwaltung-politik-sicherheit/feuerwehr/jobs-karriere.105486.html).

Interessierte sind eingeladen, sich dort zu informieren. Initiativbewerbungen werden jederzeit angenommen.

