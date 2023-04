Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind bei Fahrradunfall leicht verletzt

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Heute Morgen war eine 44-Jährige mit einem Totyota in Arnstadt auf der Bärwinkelstraße in Richtung Alte Feldstraße unterwegs. Als sie mit ihrem Pkw in die vorfahrtsbevorrechtigte Kasseler Straße einbiegen wollte, übersah die Toyota-Fahrerin einen von links kommenden Radfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Der 14-Jährige Radfahrer wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, die Toyota-Fahrerin kam mit einem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 40 Euro. (jk)

