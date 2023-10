POL-FR: Breisach - Gartenhaus wird Raub der Flammen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 25.10.2023 in der Zeit zwischen 16:15 Uhr bis 17:20 Uhr parkte ein 75-jähriger Mann seinen Audi A6 in der Talstraße in Wehr. Nach bisherigem Kenntnisstand kollidierte in dieser Zeit ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem Audi und floh von der Unfallstelle. Am Pkw des 75-Jährigen entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

