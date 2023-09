Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus PKW

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwochabend, den 27.09.2023, zwischen ca. 19.10 und 20.55 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines an der OBS in der Cretschmarstraße geparkten Mercedes eingeschlagen und eine hinter dem Fahrersitz liegende Handtasche gestohlen.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen an der OBS beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

Die Polizei weist wiederholt darauf hin, dass man beim Verlassen eines PKW keine Wertgegenstände, Taschen und Rücksäcke offen sichtbar zurückzulassen sollte. Nach Möglichkeit sollten alle Wertgegenstände mitgenommen oder, falls dies nicht möglich ist, vor den Blicken Fremder geschützt im Kofferraum mit heruntergezogener Hutablage aufbewahrt werden.

