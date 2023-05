Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Fünf Einsätze für die Feuerwehr am Wochenende: Gasmelder hatte angeschlagen und der Rettungsdienst wurde unterstützt

Herdecke

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke musste am Wochenende mehrere Einsätze bewältigen.

Ein Gasgeruch und ein ausgelöster Gasmelder wurden am Freitag um 11:26 Uhr aus der Straße Im Siepen gemeldet. In einem Reihenhaus wurde im Keller ein unbekannter Geruch wahrgenommen und der Melder hatte zudem ausgelöst. Bei Eintreffen wurde das Objekt vom Einsatzführungsdienst geräumt. Im weiteren Verlauf der Erkundung wurde festgestellt, dass auch in der Nacht in einem Nachbarhaus ein Melder ausgelöst hatte. Daraufhin ging die Feuerwehr mit verschiedenen Messgeräten in allen Gebäuden unter Atemschutz vor. Auch angrenzende Gebäude, Garagen und der Kanal in der Straße wurden kontrolliert. Erdgas konnte nicht festgestellt werden. Der eintreffende Energieversorger kontrollierte ebenfalls und konnte nach erneuten Messungen keine Feststellungen machen. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. Die Straße Im Siepen war für den 60 minütigen Einsatz gesperrt. Ein Umweltschutzzug / ABC-Zug war im Einsatz.

Ein ausgelöster Heimrauchmelder wurde am Samstag um 12:41 Uhr aus der Straße Am Rahmen gemeldet. Bei Eintreffen war der Melder verstummt und es konnten keine Schadensmerkmale festgestellt werden. Die Drehleiter wurde in Stelllung gebracht und das Objekt wurde von außen kontrolliert. Ein Löschzug war 30 Minuten im Einsatz.

Eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür wurde ebenfalls am Samstag um 13:23 Uhr von der Dortmunder Landstraße gemeldet. Bei Eintreffen wurde eine Steckleiter vorgenommen und sich Zugang zu dem Gebäude verschafft. Der Patient wurde an den anwesenden Rettungsdienst übergeben.

In der Nacht zu Sonntag musste um 0:57 Uhr auf der Wittbräucker Straße ein Rettungswagen bei einem medizinischen Einsatz abgesichert werden.

Der Rettungsdienst musste am Sonntagmorgen um 8:11 Uhr ebenfalls unterstützt werden. Hier wurde bei einer Reanimation Tragehilfe und Unterstützung durchgeführt.

