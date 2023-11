PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehrsunfallflucht +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfallflucht

65779 Kelkheim, Frankfurter Straße

Samstag 04.11.2023, 20 Uhr bis Samstag 04.11.2023, 22:10 Uhr

Am Samstagabend kam es in der Frankfurter Straße in Kelkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW, Mercedes C180, in absteigender Fahrtrichtung am rechten Straßenrand, mit der Beifahrerseite zur Fahrbahn hin. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren den rechten vorderen Bereich des Fahrzeugs der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter 06192/2079-0 entgegen.

2. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

65779 Kelkheim, Königsteiner Straße

Samstag 04.11.2023, 22:03 Uhr

Am Samstagabend fuhr ein 54-Jähriger Kelkheimer mit seinem BMW in einen Kreisverkehr in der Königsteiner Straße und kollidierte mit einem Verkehrsschild, welches sich auf einer Verkehrsinsel befand. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers überprüft. Hierbei ergab ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 3,21 Promille. Der 54-Jährige wurde zwecks einer Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Dienststelle der Pst. Kelkheim sistiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder vor Ort entlassen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Gefertigt: Frackowiak, PK'in, genehmigt: KvD Main-Taunus, Hasler, PHK

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell