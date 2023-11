POL-MTK: Porsche beschädigt+++Zigarettenautomat angegangen+++Absperrung missachtet und Person verletzt +++

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Porsche beschädigt+++Zigarettenautomat angegangen+++Absperrung missachtet und Person verletzt +++

1. Porsche beschädigt, Hofheim, Kantstraße, Donnerstag, 09.11.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 10.11.2023, 15:00 Uhr

(jk)Im genannten Zeitraum wurde ein Porsche im Frontbereich beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass versucht wurde die Frontscheinwerfer auszubauen und zu entwenden. Der oder die Täter ließen jedoch aus unbekanntem Grund von der Tat ab.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim, unter der Telefonnummer 06192 / 2070 - 0 entgegen.

2. Zigarettenautomat angegangen, Schwalbach a. Ts., Frankenstraße, Samstag, 11.11.2023, 02:41 Uhr

(jk)Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht einen Zigarettenautomaten in Schwalbach aufzubrechen. Ein Anwohner wurde darauf aufmerksam und schrie die Täter an, worauf diese in Richtung der Friedrich-Ebert-Schule flüchteten. Es soll sich um zwei männliche Personen, im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben. Einer war hell gekleidet, der andere trug ein dunkles Oberteil und eine helle Hose. Der Sachschaden am Automaten beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Die Polizeistation Eschborn erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0

3. Absperrung missachtet und Person verletzt, Kelkheim, Parkstraße, Freitag, 10.11.2023, 17:30 Uhr

(jk)Ein ungeduldiger PKW-Fahrer verletzte eine Frau in Kelkheim leicht. Im Rahmen eines Laternenumzuges einer Kindertagesstätte sperrte die Frau, mit Genehmigung der Stadt, die Parkstraße. Hierbei trug sie eine Warnweste und befand sich an einem Fußgängerüberweg. Ein ca. 40-50 Jahre alter Fahrer fuhr mit seinem PKW zügig auf die Frau zu und hielt zunächst kurz an. Anschließend setzte dieser seine Fahrt fort und fuhr, teilweise über den Bordstein, an der Frau vorbei. Hierbei wird diese am Oberschenkel gestreift und dabei leicht verletzt. Die Geschädigte beschrieb den Mann als augenscheinlich recht groß, mit hellen, leicht lockigen Haaren. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist nicht bekannt.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Kelkheim, unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 in Verbindung zu setzen.

