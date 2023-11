POL-BOR: Gronau - Autodiebstahl scheitert

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Fabrikstraße; Tatzeit: 27.11.2023, zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr; Unbekannte haben am Montag in Gescher in einem Verbrauchermarkt die Geldbörse einer Kundin gestohlen. Dazu kam es zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr, als sich die Frau in dem Geschäft an der Fabrikstraße aufhielt. Sie hatte ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche liegen und diese an ihren Einkaufswagen gehängt. Hinweise ...

mehr