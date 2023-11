Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Schwerer Verkehrsunfall wegen Glätte

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Kreisstraße 33;

Unfallzeit: 27.11.2023, 22.45 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine Autofahrerin am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Legden. Die 22-Jährige befuhr gegen 22.45 Uhr die K33 außerorts aus Richtung Stadtlohn kommend , als sie hinter einer Brücke nach ersten Erkenntnissen aufgrund von Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die Legdenerin geriet zunächst in den Gegenverkehr und kam dann von der Straße ab. Ihr PKW landete im Straßengraben. Weil die Fahrertür blockiert war, musste die Unfallbeteiligte durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde in das Krankenhaus in Ahaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.100 Euro. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell