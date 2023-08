Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: VW-Lenker fährt in Gegenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Freitag (11.08.2023) gegen 13.25 Uhr auf der Bundesstraße 10 im Bereich von Korntal-Münchingen zwischen dem "Kaiserstein" und dem Abzweig auf die Landesstraße 1141 zu einem Unfall. Ein 79 Jahre alter VW-Lenker, der in Richtung Vaihingen an der Enz unterwegs war, kam nach links auf die Gegenfahrbahn ab und prallte dort gegen einen sogenannten Masterlift, ein LKW zum Abschleppen von LKW. Der Masterlift hatte zu diesem Zeitpunkt auch einen LKW im Schlepp, mit dem der VW ebenfalls zusammenstieß. Der 79 Jahre alte VW-Lenker wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B 10 zeitweise voll gesperrt werden. Kurz nach 15.00 Uhr waren die Maßnahmen am Unfallort beendet und die B 10 konnte wieder vollständig frei gegeben werden.

