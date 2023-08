POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen, 18. August, einen 32-Jährigen aus Bochum festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, einen Raub am S-Bahnhof in Bochum-Langendreer begangen zu haben. Gegen 3.50 Uhr wartete ein 71-jähriger Bochumer auf dem Bahnsteig des Bahnhofs an der Hauptstraße auf seinen Zug, als ihn ein Räuber unter Vorhalten eines ...

