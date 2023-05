Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahme: Tatverdächtige lassen sich absichtlich in Kaiser-Friedrich-Halle einschließen

MG-Am Wasserturm (ots)

Am späten Freitagabend, gegen 23.38 Uhr, informierte eine Sicherheitszentrale, dass Bewegungsmelder der Kaiser-Friedrich-Halle ausgelöst hätten. Nachdem Einsatzkräfte die Kaiser-Friedrich-Halle umstellt hatten, stellten sie einen 24-Jährigen Mönchengladbacher beim Verlassen der Halle fest. Dieser gab an, dass er mit einer weiteren Person in der Halle gewesen sei. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich hierbei ebenfalls um einen 25-Jährigen Mönchengladbacher. Die Personalien stehen einwandfrei fest. Von Außen konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden, so dass nach Würdigung der Gesamtumstände davon auszugehen ist, dass sich Beide in das Objekt haben einschließen lassen. Eine Durchsuchung des Gebäudes mit einem Diensthund verlief ergebnislos. Der offensichtlich alkoholisierte 24-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen und der hiesigen Dienststelle zugeführt. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Fahndungsmaßnahmen zur Ergreifung des 25-Jährigen verliefen erfolglos. Die vorhandene Spurenlage belastet beide Personen erheblich, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahls eingeleitet wurde. (Bi.)

