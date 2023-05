POL-MG: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 18. Mai, ist es gegen 22.35 Uhr in einem Restaurant an der Hindenburgstraße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen, bei dem ein 37-Jähriger leicht verletzt wurde. Nach Aussage des Mitarbeiters habe er den Gastraum kurze Zeit verlassen. Als er wieder zurückkehrte, sah er ...

mehr