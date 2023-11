Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei stellt gleich mehrere mutmaßliche Einbrecher

Bremerhaven (ots)

Sowohl im Bremerhavener Stadtteil Lehe als auch im Ortsteil Dreibergen gelang es der Polizei am gestrigen Sonntag, 12. November, insgesamt drei mutmaßliche Einbrecher zu stellen.

Zunächst wurden Einsatzkräfte der Bremerhavener Polizei am Sonntagmittag auf einen Mann im Stadtteil Lehe aufmerksam. Der 36-Jährige verließ gerade ein Wohnhaus in der Dorotheastraße und verhielt sich dabei sehr verdächtig. Und tatsächlich: Nachdem die Beamten den Bremerhavener stoppten und kontrollierten, stellten sie an der Tür des Hauses Aufbruchspuren fest. Auch ein Kellerabteil des Gebäudes war gewaltsam geöffnet worden. Die weitere Sachverhaltsaufnahme ergab, dass aus dem Keller diverses Werkzeug wie verschiedene Sägen und ein Winkelschleifer gestohlen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum auf Samstag, 11. November, 15 Uhr, bis Sonntag, 12. November, 11.50 Uhr, eingrenzen. Ob die durch die Beamten angetroffene und kontrollierte Person tatsächlich im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, werden nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Am späten Abend ein zweiter Fall in Bremerhaven-Wulsdorf: Gegen 22.15 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen mehrere Personen auf einem Grundstück an der Ringstraße, welche dort offenbar soeben versucht hatten, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen daraufhin in unmittelbarer Tatortnähe zwei mutmaßliche Täter fest. Die beiden 38 und 40 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, versucht zu haben sowohl ein Fenster wie auch eine Kellertür an dem Wohnhaus in der Ringstraße aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Objekt und damit eine Vollendung der Tat gelang ihnen glücklicherweise nicht. Sie müssen sich nun wegen versuchten Einbruchs verantworten.

