POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim begrüßt neue Kolleginnen und Kollegen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Mit dem Stichtag am 01.10.2023 wurden 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Polizeiinspektion Hildesheim versetzt. Am heutigen Montag, 02.10.2023, wurden sie vom Führungsteam um Inspektionsleiter Michael Weiner und den Leiter Einsatz, Cord Stünkel, offiziell willkommen geheißen.

Bei 24 Kommissarinnen und Kommissaren handelt es sich um Absolventinnen und Absolventen der Polizeiakademie, die mit Ablauf des Monats September ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Die weiteren Neuzugänge wurden von anderen Dienststellen der Landespolizei nach Hildesheim versetzt.

Die Mehrzahl der neuen Kolleginnen und Kollegen versieht ihren Dienst fortan am Standort in der Schützenwiese. Acht von ihnen im Einsatz- und Streifendienst, sechs im Zentralen Kriminaldienst, weitere sechs bei der Autobahnpolizei und drei in der Verfügungseinheit.

Darüber hinaus erhalten auch die Polizeikommissariate im Landkreis eine personelle Verstärkung. In den Kommissariaten Alfeld, Bad Salzdetfurth, Elze und Sarstedt werden künftig 11 neue Mitarbeitende Ihren Dienst versehen.

