POL-S: Frau von Schiebetor eingeklemmt und schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (09.03.2023) in ein Einfamilienhaus am Nesselweg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 09.30 Uhr und 22.15 Uhr die Terrassentür auf und durchwühlten anschließend sämtliche Schränke. Sie erbeuteten hierbei ein Schmuckstück. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

mehr