POL-HI: Zusammenstoß zwischen "Roller" und Pkw fordert zwei Verletzte

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Wohnungsbrand in der Jakobistraße in der Nacht zu Montag, 02.10.2023, wurden zwei Menschen verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer gegen 02:00 Uhr in einer Dachgeschosswohnung aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der 40-jährige Mieter und eine 47-jährige Frau in den ...

mehr