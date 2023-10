POL-HI: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Hildesheim (ots) - Sarstedt (tko) Am 01.10.2023, gegen 22.40 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Metallabluftrohr über dem offenen Grill eines Lokals in der Steinstraße. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich Ablagerungen in dem Abluftrohr entzündet. Die Flammen im Abluftrohr konnten durch die FFW Sarstedt gelöscht werden. Personen waren zu keiner Zeit gefährdet, am Lokal entstand kein Gebäudeschaden. Während der ...

mehr