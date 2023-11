Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, den 04.11.2023 um 17:30 Uhr parkte eine 75-jährige Frau aus Pirmasens ihren grauen VW Caddy auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Teichstraße in Pirmasens. Der Parkplatz befand sich unmittelbar vor dem Haupteingang. Als sie nach dem Einkaufen gegen 18:00 Uhr zu ihrem Caddy zurückkam, fuhr sie nach Hause. Dort stellte sie einen Streifschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Vermutlich wurde ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparkten gestreift. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

