POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Pirmasens (ots)

Am Freitag, 03.11.2023 zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr ist in der Kronenstraße bei Haus Nr. 7 in Pirmasens ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, weißen Pkw der Marke Audi, Modell A1, gefahren. An dem geparkten Audi entstand ein Streifschaden am hinten linken Stoßfänger. Der entstandene Fremdschaden beträgt ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache entgegen. |pips

