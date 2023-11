Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Dahn (ots)

Am Samstag, den 04.11.2023, wurde ein PKW in der Hasenbergstraße in Dahn einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer lediglich eine türkische Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Diese wird nach Ablauf eines halben Jahres nach der Begründung eines ordentlichen Wohnsitzes in der Bundesrepublik Deutschland für die weitere Teilnahme am inländischen Straßenverkehr nicht mehr anerkannt. Aufgrund dessen wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eröffnet. Dem Beschuldigten wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt.

