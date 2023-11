Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in der Pestalozzistraße/ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallverursacherin

Dahn (ots)

Am Freitag, den 03.11.2023, ungefähr gegen 11:25 Uhr, ereignete sich in der Pestalozzistraße in Dahn auf den Parkplätzen vor der VR-Bankfiliale ein Verkehrsunfall, wobei eine unbekannte Fahrerin mit einem hellgrauen PKW beim Einparken den PKW einer ebenfalls einparkenden Fahrerin touchiert hatte. Die beiden Verkehrsunfallbeteiligten hatten vor Ort auf einen Personalienaustausch zwecks Schadensregulierung verzichtet, da kein Sachschaden erkennbar war. Die Mitteilerin hatte kurze Zeit später doch einen Schaden festgestellt, nachdem die Unfallverursacherin wieder die Örtlichkeit verlassen hatte. Die Geschädigte bittet nun um Informationen über die Unfallverursacherin.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell