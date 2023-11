Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zweibrücken (ots)

Am 04.11.2023 befuhr um 17:00 Uhr ein 93-jähriger Mann mit seinem Renault die Herzog-Christian-Straße von der Maler-Müller-Straße kommend in Richtung Trautmannstraße und beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines, am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Toyota Corolla. Der Besitzer des geschädigten Fahrzeugs hörte den Zusammenstoß und sah das Verursacherfahrzeug davonfahren. Der Unfallverursacher konnte daraufhin ermittelt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 500 Euro. |PIZW

