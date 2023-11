Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschwindigkeitsmessung L 489

Bundenthal (ots)

Am Samstagmorgen, den 04.11.2023, wurde durch Beamte der PI Dahn in Bundenthal in der Bahnhofstraße (L489) eine Überwachung des fließenden Straßenverkehrs hinsichtlich Geschwindigkeitsverstößen durchgeführt. Anlass hierfür ist das erhöhte Verkehrsaufkommen der Umleitungsstrecke 9 aufgrund der Sperrung der B427 zwischen Busenberg und Erlenbach. Etwa jedes zehnte Fahrzeug fuhr im gemessenen Zeitraum mit einer überhöhten Geschwindigkeit. Insgesamt wurden 20 Verstöße festgestellt. Vier Fahrzeugführer erhielten ein Bußgeld in Höhe von 70 EUR bei einer Spitzengeschwindigkeit von 50 km/h. In den Ortsdurchfahrten Bruchweiler-Bärenbach und Bundenthal ist derzeit eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h angeordnet. An der genannten Örtlichkeit werden weitere Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

