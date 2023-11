Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 04.11.2023 gegen 20:30 Uhr parkte ein 24-jähriger Mann aus Pirmasens seinen weißen Hyundai in der Hillstraße in Pirmasens auf dem Parkplatz eines Geschäftes. Als er am Sonntag, den 05.11.2023 gegen 12:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, fand er seinen Heckscheibenwischer einige Meter neben seinem Fahrzeug. Unbekannte Täter brachen diesen offenbar ab. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

