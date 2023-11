POL-MI: Rollerfahrer (26) ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs

Porta Westfalica (ots) - Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten am frühen Dienstagabend nach Porta Westfalica - Holzhausen gerufen. Den Erkenntnissen nach hatte eine 79-jährige Hyundai-Fahrerin aus Porta Westfalica gegen 17.35 Uhr die Ellerburger Straße in Fahrtrichtung der Vlothoer Straße befahren und wollte nach links in den Bruchmühlenweg einbiegen. Zeitgleich befand sich ein 60 Jahre alte Rollerfahrer in ...

