Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Fahrzeugführer bei Zusammenstoß verletzt

Porta Westfalica (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten am frühen Dienstagabend nach Porta Westfalica - Holzhausen gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 79-jährige Hyundai-Fahrerin aus Porta Westfalica gegen 17.35 Uhr die Ellerburger Straße in Fahrtrichtung der Vlothoer Straße befahren und wollte nach links in den Bruchmühlenweg einbiegen. Zeitgleich befand sich ein 60 Jahre alte Rollerfahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung ebenfalls auf der Ellerburger Straße.

Als die Frau ihr Abbiegemanöver einleitete, kam es in Höhe der genannten Einmündung zum Zusammenstoß mit dem Mann aus Vlotho. Dieser stürzte mit dem Zweirad zu Boden. Beide Personen erlitten den Angaben nach offenbar leichte Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell