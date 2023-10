POL-RE: Herten: Mit gestohlener Bankkarte Geld abgehoben - Wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots) - Am Samstagnachmittag wurde die Polizei über einen Vorfall in einem Schwimmbad am Konrad-Adenauer-Platz informiert. Drei 14-jährige Mädchen aus Dorsten gaben an, dass sie gegen 15 Uhr im Schwimmbecken von einem Mann an Gesäß, Brust und Hüfte berührt wurden. Sie informierten einen Mitarbeiter des Schwimmbads, der daraufhin die Polizei rief. Auch die Erziehungsberechtigten der drei ...

