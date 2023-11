Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tempo von rund 2.300 Fahrzeugen kontrolliert

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Nach Geschwindigkeitskontrollen auf der B 482 wurden durch den Verkehrsdienst der Polizei Minden-Lübbecke am Montag zahlreiche Verkehrsverstöße dokumentiert.

Bei einem mehrstündigen Einsatz auf der Bundesstraße in Höhe des Stadtteils Lahde überprüften die Beamten des Verkehrsdienstes rund 2.300 Fahrzeuge. Die Gesetzeshüter stellten in den Nachmittagsstunden bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h insgesamt 182 Geschwindigkeitsverstöße fest. 117 der Fahrzeugführer kamen mit einem Verwarngeld davon, 65 Fahrer mussten sich mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige anfreunden. Allerdings steuerten acht davon so zügig auf das polizeiliche Radar zu, dass deren Geschwindigkeitsüberschreitung ein Fahrverbot nach sich ziehen könnte.

Am eiligsten hatte es gegen 16.15 Uhr eine Audi-Fahrerin (30). Die Mindenerin wurde mit gemessenen 101 Stundenkilometern erfasst. Die Frau hat mit einem empfindlichen Bußgeld von 480 Euro, einem Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg zu rechnen. Weitere Kontrollen wurden in den Mittagsstunden in Espelkamp auf der Gehlenbecker Straße sowie nachmittags in Bad Oeynhausen an den Örtlichkeiten "Zum Rehmer Eck" und Königstraße durchgeführt. Dabei sprach die Polizei nochmals 28 Verwarngelder aus und fertigte weitere 13 Owi-Anzeigen.

Neben den Tempo-Verstößen ahndeten die Verkehrsexperten unter anderem auch fünf Verstöße wegen Überholverbotes, sechs Mal die unerlaubte Nutzung von Mobiltelefonen sowie fünf Mal das falsche Verhalten von Rad- und E-Scooterfahrern. Zudem wurde das Anhalten an einem Stopp-Zeichen zweimalig missachtet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell