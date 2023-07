Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rollstuhlfahrer körperlich angegangen -weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am gestrigen Sonntagabend, gegen 19:15 Uhr wurde ein 60-jähriger Rollstuhlfahrer am Paradeplatz von einem 55-jährigen Mann körperlich angegriffen. Aus bislang noch unbekannten Gründen schlug und trat der 55-Jährige mehrfach auf den Rollstuhlfahrer ein. Durch hinzueilende Zeugen wurde der 55-Jährige von dem 60-Jährigen weggezogen. Der 55-Jährige ließ jedoch von seinem Vorhaben nicht ab und ging erneut auf den Mann los. Als der 55-Jährige gerade im Begriff war einen Mitarbeiter der RNV anzugreifen, gelang es den hinzugerufenen Beamten des Polizeirevier Mannheim-Innenstadt weitere Schläge des 55-Jährigen zu unterbinden und den Mann festzunehmen. Der Rollstuhlfahrer trug durch den Angriff leichte Verletzungen am Oberarm, der Wange und am Bein davon. Der 55-jährige Mann musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

