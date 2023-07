Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Geldbeutel aus Gartenhaus entwendet

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag entwendete gegen 22:30 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft den Geldbeutel einer 30-Jährigen aus einem Gartenhaus einer Kleingartenanlage an der Hertzstraße. Kurze Zeit später fielen einem Autofahrer in der Konrad-Adenauer-Straße mehrere, auf der Straße verstreut liegende, Dokumente auf. Diese stammten, wie sich herausstellte, aus dem zuvor entwendeten Geldbeutel. Eine Streife des Polizeireviers Weinheim suchte die Umgebung ab und sammelte die Dokumente ein. Der eigentliche Geldbeutel, das Bargeld sowie eine Bankkarte konnten jedoch nicht aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Bankkarte mehrere Male zum kontaktlosen Bezahlen kleinere Beträge verwendet wurde. Die Geschädigte ließ daraufhin ihre Karte sperren.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen Diebstahl und Betrug ein.

