Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/B 39/Rhein-Neckar-Kreis: 20-Jähriger verursacht alleinbeteiligt Verkehrsunfall

Mühlhausen/B 39/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 19 Uhr befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer die B 39 vom Angelbachtal kommend in Fahrtrichtung Wiesloch. Kurz vor der Anschlussstelle Mühlhausen / Tairnbach (K4271) kam der VW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet aus unbekannten Gründen ins Schleudern. Im weiteren Verlauf stieß er mit seinem Fahrzeug gegen die Schutzplanke auf der rechten Fahrbahnseite und wurde zurück abgewiesen. Der 20-Jährige kam auf der Gegenfahrbahn in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

