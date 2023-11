POL-MI: Radfahrerin prallt gegen geöffnete Autotür

Minden (ots) - Ein Raub am Montagmorgen beschäftigt gegenwärtig die Polizei in Minden. Den derzeitigen Ermittlungen vorausgegangen war am Montag gegen 7.50 Uhr die Raubstraftat einer mehrköpfigen Personengruppe am Mindener ZOB. Den Erkenntnissen nach hatte sich zur genannten Uhrzeit ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Nienburg / Weser zusammen mit einem Begleiter in der Lindenstraße befunden, als den Angaben nach fünf oder sechs Personen an das Duo herantraten. Eine ...

mehr