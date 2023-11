Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Messer am ZOB bedroht

Minden (ots)

Ein Raub am Montagmorgen beschäftigt gegenwärtig die Polizei in Minden.

Den derzeitigen Ermittlungen vorausgegangen war am Montag gegen 7.50 Uhr die Raubstraftat einer mehrköpfigen Personengruppe am Mindener ZOB. Den Erkenntnissen nach hatte sich zur genannten Uhrzeit ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Nienburg / Weser zusammen mit einem Begleiter in der Lindenstraße befunden, als den Angaben nach fünf oder sechs Personen an das Duo herantraten. Eine Person zückte daraufhin ein Messer und zwei weitere Personen durchsuchten den 20-Jährigen nach Wertgegenständen. Nach Entwendung von einer geringen Bargeldsumme sowie unter anderem einem Kopfhörer entfernten sich die Personen in Richtung Innenstadt.

Nachdem das Opfer die Polizei über die Tat informiert hatte und seitens der Beamten eine erste Täterbeschreibung dokumentiert werden konnte, fiel der Fokus der Gesetzteshüter auf einen polizeibekannten Jugendlichen aus dem Raum Petershagen als Tatverdächtigen. Zu den weiteren Beteiligten laufen die polizeilichen Ermittlungen.

