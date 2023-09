Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit alkoholisiertem E-Scooter-Fahrer

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bielefelder Straße zwischen Pivitsheide und Detmold gerufen. Vor Ort stellten die Beamten einen am Boden liegenden E-Scooter-Fahrer fest, der mit seinem Gefährt auf dem Gehweg der Bielefelder Straße in Richtung Detmold unterwegs gewesen und dabei gestürzt war. Infolge des Sturzes erlitt der Fahrer eine Kopfverletzung, die im Anschluß an die Unfallaufnahme im Klinikum Detmold behandelt werden musste. Die Ehefrau des am Boden liegenden Mannes war ebenfalls vor Ort. Sie war auch mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs gewesen, hatte allerdings den Sturz ihres Ehemannes nicht sehen können, da sie vor ihm gefahren war. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem verletzten Fahrer fest. Infolgedessen wurde eine Blutprobe angeordnet. Da es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt, wurde zusätzlich dessen Führerschein beschlagnahmt. Bei der anschließenden Befragung der Ehefrau wurde ebenfalls starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Da der festgestellte Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit war, wurde auch bei ihr eine Blutprobe angeordnet und eine Strafanzeige erstattet. Sie führte ihren Führerschein nicht mit, wird aber auch mit dem nachträglichen Verlust ihrer Fahrerlaubnis rechnen müssen. mk

