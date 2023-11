Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld (ots)

Niederaula - Am Freitag, dem 24.11.2023, gegen 14.00 Uhr, befuhren drei PKW-Fahrzeugführer hintereinander die Jossastraße in Niederaula-Niederjossa, von Niederaula aus kommend. Der Fahrer des ersten PKW bremste verkehrsbedingt ab. Daraufhin bremste der Fahrer des zweiten PKW ebenfalls. Der Fahrzeugführer des nachfolgenden PKW fuhr auf den vor ihm befindlichen PKW auf und schob diesen hierbei auf das vorderste Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Bad Hersfeld - Am Freitag, dem 24.11.2023, gegen 14.25 Uhr, befuhren die Fahrzeugführerin eines PKW und nachfolgend die Fahrzeugführerin eines Kleintransporters die Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Beide Verkehrsteilnehmer wollten auf die B 62 in Richtung Niederaula abbiegen. Hierbei musste die Fahrzeugführerin des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs verkehrsbedingt halten. Die nachfolgende Fahrzeugführerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1800 Euro.

Bad Hersfeld - Am Samstag, dem 25.11.2023, gegen 18.50 Uhr, befuhren die Fahrzeugführer von zwei PKW die Straße Am Markt. In Höhe der Hausnummer 9 A stockte der Verkehr. Aus derzeit nicht bekannten Gründen fuhr der Fahrer des vorausfahrenden PKW rückwärts. Hier kollidierte er mit dem nachfolgenden PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Heringen - Am Sonntag, dem 26.11.2023, gegen 00.15 Uhr, befuhr der / die bislang unbekannte Fahrer bzw. Fahrerin eines PKW die Badstraße in Richtung Lindigstraße. In einer Kurve verlor dieser die Kontrolle über das Fahrzeug, kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Grünstreifen. Im weiteren Verlauf lenkte dieser zurück und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum und einer Straßenlaterne kollidierte. Der/die Insassen entfernten sich von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9500 Euro geschätzt. Bei dem PKW handelt es sich um einen Opel Vectra, Farbe grau. Zeugenaufruf: Wer hat ggfs. dieses Fahrzeug im Vorfeld des Unfalls im Bereich Heringen gesehen? Wer kann ggf. nähere Angaben zu dem/den Insassen des Fahrzeugs machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Tel. Nr. 06621/932-0.

