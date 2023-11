Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Bad Salzschlirf (ots)

Ein 79-jähriger Mann aus Fulda parkte seinen PKW, einen schwarzen VW-Touran, am Freitag (24.11.), zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr ordnungsgemäß in einer gekennzeichneten Parkfläche, in Bad Salzschlirf, Riedstraße in Höhe der Hausnummer 13.

Als der 79-Jährige zu seinem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Wagen im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt war. Dieser wies frische Unfallspuren auf.

Der oder die unbekannte/-r Fahrzeugführer/Fahrzeugführerin beschädigte den ordnungsgemäß geparkten VW-Touran vermutlich beim Vorbeifahren. Anschließend entfernte sich der oder die Verursacher/Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem VW-Touran entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet bei der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

