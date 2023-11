POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Gersfeld

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Fahrzeugteile entwendet Bad Hersfeld. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag (21.11.) und Mittwochmorgen (22.11.) aus Richtung "In den Giesen" unerlaubt Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "An der Haune". Dort entwendeten sie von drei Fahrzeugen den kompletten Reifensatz samt Felgen. An einem Fahrzeug entstand durch den Diebstahl zudem Sachschaden. Sowohl die ...

