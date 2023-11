Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugteile entwendet - Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fahrzeugteile entwendet

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag (21.11.) und Mittwochmorgen (22.11.) aus Richtung "In den Giesen" unerlaubt Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "An der Haune". Dort entwendeten sie von drei Fahrzeugen den kompletten Reifensatz samt Felgen. An einem Fahrzeug entstand durch den Diebstahl zudem Sachschaden. Sowohl die Höhe des Diebesgutes als auch die des Sachschadens kann derzeit noch nicht näher beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. In der Wigbertstraße versuchten unbekannte Täter zwischen Montag (13.11.) und Mittwoch (22.11.) in ein leerstehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Die Langfinger beschädigten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand den Glaseinsatz des Wintergartens. Da der Aufbruchsversuch vermutlich nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell