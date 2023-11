POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Schotten (ots) - Am Freitagmorgen (24.11.), gegen 9.30 Uhr, kam es zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften an einer Schule in der Lindenstraße. Derzeitigen Erkenntnissen nach haben fünf Schüler in einem Flur einen reizenden Stoff versprüht. Mit Pausenbeginn verließen zahlreiche Schülerinnen und Schüler ihre Klassenräume und kamen in der Folge mit dem bislang nicht bekannten Reizstoff in Kontakt. Dadurch wurden ...

mehr